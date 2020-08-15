Son dakika haberi | Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi Son dakika gündem haberi... Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlediği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu."

Kaynak: AA