İnşaat firmasına geldiler; 1 kişiyi bıçakla, 4 kişiyi de silahla yaraladılar
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İnşaat firmasına geldiler; 1 kişiyi bıçakla, 4 kişiyi de silahla yaraladılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İnşaat firmasına geldiler; 1 kişiyi bıçakla, 4 kişiyi de silahla yaraladılarTezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de bir inşaat firmasına gelen kişiler, borç- alacak meselesi nedeniyle tartıştığı 5 kişiden 1'ini bıçakla, 4'ünü de silahla bacaklarından yaraladı.

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İnşaat firmasına geldiler; 1 kişiyi bıçakla, 4 kişiyi de silahla yaraladılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de bir inşaat firmasına gelen kişiler, borç- alacak meselesi nedeniyle tartıştığı 5 kişiden 1'ini bıçakla, 4'ünü de silahla bacaklarından yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Düzce Rasim Betir Paşa Bulvarında bulunan bir inşaat şirketinin irtibat bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, Sakarya'dan gelen kişiler, inşaat şirketinde bulunan N.B., T.R., E.A., S.O. ve E.Ç. ile borç- alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası bu kişiler, E.Ç.'yi bıçakla yaraladıktan sonra silahlarla 4 kişiyi bacaklarından vurdu. Şüpheliler olay sonrası otomobillerle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olay sırasında aynı irtibat bürosunda bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İnşaat firmasına geldiler; 1 kişiyi bıçakla, 4 kişiyi de silahla yaraladılar
İnşaat firmasına geldiler; 1 kişiyi bıçakla, 4 kişiyi de silahla yaraladılar
İnşaat firmasına geldiler; 1 kişiyi bıçakla, 4 kişiyi de silahla yaraladılar
İnşaat firmasına geldiler; 1 kişiyi bıçakla, 4 kişiyi de silahla yaraladılar
İnşaat firmasına geldiler; 1 kişiyi bıçakla, 4 kişiyi de silahla yaraladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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