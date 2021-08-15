Son dakika haberi | İngiltere, "Chevening" eğitim bursunu kazanan Afgan öğrencilere bu yıl vize vermeyecek

Son dakika gündem haberi: İngiltere Dışişleri Bakanlığının finanse ettiği ve dünya genelinde birçok öğrenciye İngiliz üniversitelerinde burslu yüksek lisans yapma fırsatı sunan Chevening eğitim bursunu almaya hak kazanan Afgan öğrencilere, bu yıl vize verilmeyeceği bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının finanse ettiği ve dünya genelinde birçok öğrenciye İngiliz üniversitelerinde burslu yüksek lisans yapma fırsatı sunan Chevening eğitim bursunu almaya hak kazanan Afgan öğrencilere, bu yıl vize verilmeyeceği bildirildi.

İngiltere'nin Kabil Büyükelçiliğinin, Afganistan'daki durum nedeniyle, gelecek akademik yıl için burslara ilişkin evrak işlemlerini zamanında tamamlayamayacağı belirtilerek, burs programının bu yıl için durdurulduğu açıklandı.

Bursiyer öğrencilerden Naimatullah Zafary, BBC'ye verdiği demeçte, konuyu görüşmek üzere İngiltere'nin Kabil Büyükelçiliği personeliyle bir araya geldiklerinde öğrencilerin ağladığını ve bazılarının panik atak geçirdiğini söyledi.

Zafary, "Uyuyamıyorum. Gerçekten ihtiyacımız olduğunda, onu (bursu) alıyorsunuz." dedi.

Eski Kabine Ofisi Bakanı David Lidington, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, söz konusu kararın hem ahlaki olarak yanlış hem de İngiltere'nin çıkarlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Lidington, "Kesinlikle Chevening bursuna kabul edilenler, hükümetimizin haklı olarak İngiltere'ye çekmek istediği en parlak ve iyiler arasında olanlar, özellikle Taliban riski altında olacak. Umarım İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın durumu acil olarak gözden geçirir." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart da yaptığı paylaşımda, "Bu yıl İngiliz hükümetinden burs alan Afganların İngiltere'de eğitim görmeleri için kendilerine "yönetim sorunları" nedeniyle vize verilmeyeceklerinin söylendiğini duymak, her şeyden önce derinden hayal kırıklığı yarattı." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, bu yılki tüm bursiyerlerin eğitim programlarına bir sonraki yıl başlayabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci