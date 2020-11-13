Son dakika haberi! İngiltere Başbakanı Johnson'ın danışmanı Cummings görevi bıraktı
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Son dakika haberi! İngiltere Başbakanı Johnson'ın danışmanı Cummings görevi bıraktı

13.11.2020 20:56 | Son Güncelleme: 13.11.2020 21:00
Son dakika haberi! İngiltere Başbakanı Johnson'ın danışmanı Cummings görevi bıraktı

Son dakika haber: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in görevini bıraktığı duyuruldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in görevini bıraktığı duyuruldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iletişim danışmanı Lee Cain'in ardından, başdanışman Dominic Cummings'in görevi bıraktığı açıklandı. İngiliz medyası, Cummings'in Başkanlık Konutu'nu terk ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda Dominic Cummings, 'bildiğini okuduğu' gerekçesiyle İngiliz medyasından yoğun eleştiri almıştı. Koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınan tedbir kararlarını imzalayan ancak bu kararlara kendisi uymayan Cummings'in bu davranışlarından dolayı istifası isteniyordu.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI, DIŞARI ÇIKMIŞTI

Mart ayında koronavirüs testi pozitif çıkan Dominic Cummings, karantina kurallarına uymayarak Durham kentinde yaşayan babasını ziyaret etmiş. Ardından da halkın arasına karışmıştı. Cummings'in bu davranışı yoğun eleştirilere neden olmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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