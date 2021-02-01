Saadet Partili ismin fabrikasına düzenlenen saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

İzmir Dikili'de Saadet Partisi Dikili İlçe Başkanı Mustafa İnan'ın sahibi olduğu kuruyemiş fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın, İnan'a ait köfte tesisine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangını terör örgütü PKK üstlendi.

İzmir'in Dikili ilçesinde İslamlar köyü altında bulunan Çanakkale-İzmir yolu üzerinde bulunan Saadet Partisi Dikili İlçe Başkanı Mustafa İnan'ın sahibi olduğu kuruyemiş fabrikasında gece 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, İnan'ın sahibi olduğu köfte tesisine de sıçradı.

FABRİKA VE TESİS KULLANILAMAZ HALDE

Çalışanların fark ettiği yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangına Dikili'nin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin fabrika ve tesisin tamamını sardığı görülürken, yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında fabrika ve tesis kullanılamaz hale geldi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÜSTLENDİ

Sabotaj ihtimalleri tartışılırken yangını terör örgütü PKK üstlendi. PKK'nın yayın organı Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan bildiride örgüte bağlı "HBDH milisleri"nin saldırıyı üstlendiği duyuruldu. Örgüt, fabrikanın sahibinin Saadet Partili olması nedeniyle bu eylemi yaptığını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / MURAT SOLMAZ