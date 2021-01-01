Son dakika haberi | İhbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı
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Son dakika haberi | İhbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı

01.01.2021 03:10 | Son Güncelleme: 01.01.2021 03:16

Son dakika gelişmesine göre Edirne'de ihbara giden polis ekibine bir evin çatısından kiremit atıldı, ekip otosunu kullanan memur elinden yaralandı.

Edirne'de ihbara giden polis ekibine bir evin çatısından kiremit atıldı, ekip otosunu kullanan memur elinden yaralandı.

Menzilahir Mahallesi'nden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Sokakları kontrol eden polis ekibinin aracına, Hatip Cami Sokak'ta bir evin çatısından kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kiremit atıldı.

Camı kıran kiremit, aracı kullanan polis memuru Mert Öner'in eline isabet etti.

Elinden yaralanan Öner, tedavisinin ardından ekip otosuyla olay yerinden ayrıldı. Haber verilmesi üzerine mahalleye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis ekipleri, çevredeki evlerde inceleme yaptı.

Son dakika haberi | İhbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı
Son dakika haberi | İhbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı
Son dakika haberi | İhbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı
Son dakika haberi | İhbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 03:16:16. #1.14#
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