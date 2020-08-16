Son dakika haberi... Iğdır'da sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 8 gözaltı
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Son dakika haberi... Iğdır'da sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 8 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika haberi... Iğdır'da sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 8 gözaltı
16.08.2020 00:41 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:44

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Iğdır'da PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişi güvenlik güçleri tarafından takibe alındı.Sosyal medya hesapları uzun süre takip edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan TEM ekipleri, örgüt yanlısı kişilerin adreslerini belirledi. Polis, şüphelilerin evlerine, dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor. - IĞDIR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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