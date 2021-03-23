Son dakika haberi: Iğdır'da başlarından vurulan çiftin ölümünde 30 kişi ifade verdi
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Son dakika haberi: Iğdır'da başlarından vurulan çiftin ölümünde 30 kişi ifade verdi

23.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:50
Son dakika haberi: Iğdır'da başlarından vurulan çiftin ölümünde 30 kişi ifade verdi

Son dakika haber... IĞDIR'a bağlı Evci köyünde, kiraladıkları araçta başlarından silahla vurulmuş olarak ölü bulunan acil tıp teknisyeni Kadir Elkatmış (50) ile eşi Hanım Elkatmış'ın (48), yaşamını yitirdiği olayla ilgili sır perdesini aralamak için calışma başlatan jandarma ekipleri, 30 kişinin ifadesine başvurdu.

IĞDIR'a bağlı Evci köyünde, kiraladıkları araçta başlarından silahla vurulmuş olarak ölü bulunan acil tıp teknisyeni Kadir Elkatmış (50) ile eşi Hanım Elkatmış'ın (48), yaşamını yitirdiği olayla ilgili sır perdesini aralamak için calışma başlatan jandarma ekipleri, 30 kişinin ifadesine başvurdu. İfadelerin ardından 29 kişi serbest bırakılırken, 1 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

Olay, 18 Mart Perşembe günü, merkeze bağlı Evci köyünde meydana geldi. Iğdır Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis'te acil tıp teknisyeni (ATT) olarak görev yapan, 5 çocuk babası Kadir Elkatmış, kiraladığı araçla eşi Hanım Elkatmış ile yola çıktı. Elkatmış çiftinin eve dönmemesi üzerine endişelenen çocukları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerince çifti bulmak için çalışma başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, 19 Mart sabahı Elkatmış çiftinin kiraladığı araç köy kırsalında bulundu. Hanım ve Kadir Elkatmış çifti de araçta başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çiftin cansız bedenleri, otopsileri yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan Elkatmış çiftinin cenazeleri, 2 gün önce, Evci köyü mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

30 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Olayı çözmek için çok yönlü soruşturma başlatan jandarma, Hanım ve Kadir Elkatmış'ın gittiği yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Jandarma ekiplerinin bugüne kadar 30 kişinin ifadesine başvurduğu, ifadelerin ardından 29 kişinin serbest bırakıldığı, 1 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 


Son dakika haberi: Iğdır'da başlarından vurulan çiftin ölümünde 30 kişi ifade verdi
Son dakika haberi: Iğdır'da başlarından vurulan çiftin ölümünde 30 kişi ifade verdi
Son dakika haberi: Iğdır'da başlarından vurulan çiftin ölümünde 30 kişi ifade verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN

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