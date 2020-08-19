Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 700 personelin görev aldığı Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

19.08.2020 08:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:46

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.

TOPLAM 21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından 47 operasyonel timdeki 700 personelin görev yaptığı belirtildi.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, 31 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.Açıklamada, "Yıldırım" operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdüğü ifade edildi.

Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (3)
OKSUZ: nerede o karakol basan PKK köpekleri, bundan sonra coniler bile yardim edemeyecek,
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
SİVASLI: Allah yolunuzu açık etsin inşallah
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
FATİH: bekledigimiz hep buydu ne kadar vatan haini varsa gebertin köklerini kurutunki bu büyük TÜRK milleti huzur bulsun ve büyüsün
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı Güncel
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu Politika
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde Spor
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Ekonomi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Güncel
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına 'konuşmaları sızdırmayın' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "konuşmaları sızdırmayın" uyarısı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko
Magazin Aamir Khan Demet Akalın Selami Şahin Burak Özçivit
Spor Ali Koç Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Çocuk Karar Sabah
Şu an buradasınız: Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 09:52:40. #1.14#
title