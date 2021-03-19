"Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri 7 göçmeni darp edip can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı" açıklamasında bulundu.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının darp edip ellerini plastik kelepçe ile bağlayarak can yeleği olmadan denizde ölüme terk ettiği 7 göçmenden 2'si Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55'te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Türk Sahil Güvenlik birimlerinin göçmenleri kurtardığı ana dair görüntüleri de paylaştı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı