İSTANBUL (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya geldi

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy'de muhtarlarla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy'de bulunan mahalle muhtarları ile Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantı da tüm mahalle muhtarlarına teker teker söz verilerek birebir mahalleler ile ilgili sorun ve problemlerin dinlendiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra ise Fatih'te bulunan muhtarlar toplantısına katılmak için alandan ayrıldı.