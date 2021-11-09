MALATYA (İHA) - - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı : "( Malatya'da çöken bina) Değerlendirmeler tadilatın neden olabileceği yönünde"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Ulaşılamayan bir kişi yok" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet