İsmail Çataklı: "(Malatya'da çöken bina) Değerlendirmeler tadilatın neden olabileceği yönünde" - Haberler
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İsmail Çataklı: "(Malatya'da çöken bina) Değerlendirmeler tadilatın neden olabileceği yönünde"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İsmail Çataklı:

- İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "(Malatya'da çöken bina) Değerlendirmeler tadilatın neden olabileceği yönünde"İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Ulaşılamayan bir kişi yok" dedi.

MALATYA (İHA) - - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı : "( Malatya'da çöken bina) Değerlendirmeler tadilatın neden olabileceği yönünde"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Ulaşılamayan bir kişi yok" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla diyaloğunu anlattı: Uyardık, dinlemedi

Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla diyaloğunu anlattı: Uyardık, dinlemedi
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