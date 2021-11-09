İsmail Çataklı: "(Malatya'da çöken bina) Değerlendirmeler tadilatın neden olabileceği yönünde"
- İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "(Malatya'da çöken bina) Değerlendirmeler tadilatın neden olabileceği yönünde"İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Ulaşılamayan bir kişi yok" dedi.
MALATYA (İHA) - - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı : "( Malatya'da çöken bina) Değerlendirmeler tadilatın neden olabileceği yönünde"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Ulaşılamayan bir kişi yok" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi dahil 3 kişi gözaltına alındı
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