Son dakika haberi | Hollanda kanalı Türkiye'deki Kovid-19 aşılama çalışmasını örnek gösterdi
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Son dakika haberi | Hollanda kanalı Türkiye'deki Kovid-19 aşılama çalışmasını örnek gösterdi

13.02.2021 21:25 | Son Güncelleme: 13.02.2021 21:25
Son dakika haberi | Hollanda kanalı Türkiye'deki Kovid-19 aşılama çalışmasını örnek gösterdi

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollanda'da bir televizyon kanalının, Türkiye'deki sağlık ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamak için yaptığı çalışmaların örnek gösterildiği haberini paylaşarak, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollanda'da bir televizyon kanalının, Türkiye'deki sağlık ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamak için yaptığı çalışmaların örnek gösterildiği haberini paylaşarak, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, sosyal medya hesaplarından, Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws kanalının, sağlık ekiplerinin Türkiye'nin dört bir yanındaki yaşlıların aşılanması için her türlü hava koşulunda yaptığı çalışmalara ilişkin haberini paylaştı.

Koca, görüntülerle birlikte "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." ifadesini kullandı.

Görüntülerde spikerler, Hollanda'da bazı aşı yerlerinin kış şartları dolayısıyla kapalı olduğuna dikkati çekiyor ve Türkiye'deki sağlık ekiplerinin olumsuz hava koşullarında en ücra yerlerdeki vatandaşlara bile Kovid-19 aşısı yapmak için ulaştığını vurguluyor.

Daha sonra, Van'da görev yapan sağlık ekiplerinin, yaşlı vatandaşları aşılamak için karlı yolları aşarak köylere gittiği anlara yer veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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