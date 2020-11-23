Son dakika haberi... Hizmetlinin okuldaki kasadan hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Hizmetlinin okuldaki kasadan hırsızlığı kamerada

23.11.2020 11:21 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:31
Son dakika haberi... Hizmetlinin okuldaki kasadan hırsızlığı kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'da, okulda hizmetli olarak çalışan Celal Kurtul (39), okul aile birliğine ait kasadan 7 bin 590 TL çaldı.

BURSA'da, okulda hizmetli olarak çalışan Celal Kurtul (39), okul aile birliğine ait kasadan 7 bin 590 TL çaldı. Kurtul'un, kasanın bulunduğu odaya girdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Gözaltına alınan Kurtul, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, pazartesi günü, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi'ndeki Feriha Uyar Kız Meslek Lisesi'nde meydana geldi. Sabah okula gelen müdür yardımcısı, odasında bulunan çelik kasanın açıldığını ve içinde 7 bin 590 TL bulunan okul aile birliğine ait kumbaranın çalındığını fark etti. Müdür yardımcısının ihbarı üzerine okula gelen, Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro (SÖS) Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelisinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Okuldaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, müdür yardımcısının odasına giren tek kişinin, hizmetli Celal Kurtul olduğunu belirledi. Ekipler, Kurtul'u gözaltına aldı. Emniyete götürülen Kurtul, ifadesinde, suçunu kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurtul, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Pişmanım" dedi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Celal Kurtul, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Son dakika haberi... Hizmetlinin okuldaki kasadan hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi... Hizmetlinin okuldaki kasadan hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi... Hizmetlinin okuldaki kasadan hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi... Hizmetlinin okuldaki kasadan hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi... Hizmetlinin okuldaki kasadan hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi... Hizmetlinin okuldaki kasadan hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi... Hizmetlinin okuldaki kasadan hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi | Bisiklet hırsızlığı kamerada
Son dakika gündem: Mağazadan ısıtıcı hırsızlığı kamerada
Son dakika gündem: Mağazadan ısıtıcı hırsızlığı kamerada
Son dakika haber: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Engin Altay Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Cem Yılmaz Demet Akbağ Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Mert Günok Ersun Yanal Gökhan Gönül Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Rusya Medya Ak Parti Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Hizmetlinin okuldaki kasadan hırsızlığı kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 11:42:05. #1.15#
title