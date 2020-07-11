Son dakika haberi: Hırsızlık için girdiği iş yerinde "portakal suyu" sıkan hırsız kamerada
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Son dakika haberi: Hırsızlık için girdiği iş yerinde "portakal suyu" sıkan hırsız kamerada

Son dakika haberleri... Hırsızlık için girdiği iş yerinde "portakal suyu" sıkan hırsız kamerada Maltepe'de iş yerine giren hırsız, portakal suyu sıkarak bardağa doldurup içti Kasadan bozuk para çalan hırsız aranıyor Maltepe'de gece saatlerinde kapısını araladığı bir büfeye giren hırsız, kasada istediği miktarı...

11.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:41

Hırsızlık için girdiği iş yerinde "portakal suyu" sıkan hırsız kamerada

Maltepe'de iş yerine giren hırsız, portakal suyu sıkarak bardağa doldurup içti

Kasadan bozuk para çalan hırsız aranıyor

İSTANBUL - Maltepe'de gece saatlerinde kapısını araladığı bir büfeye giren hırsız, kasada istediği miktarı bulamayınca meyve sıkacağıyla kendine portakal suyu sıktı. Bardağa doldurup bir de içen rahat hırsız güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 20 Haziran Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde büfe olan iş yerine gelen Engin Şahin (30), masanın ve yazar kasa bölümünün dağınık olduğunu gördü. Hemen kasaya bakan Şahin, 50 liralık bozuk para ve 2 adet kredi kartının da olmadığını fark edince hırsızlık olduğunu anladı. İşletmeci bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ancak Şahin görüntüleri izleyince adeta şaştı kaldı.

Portakalı sıkıp bardakla suyunu içti

Kapıyı aralayarak ve korkarak içeriye giren hırsızın, dışarıda ve içeride dakikalar geçirdiğini gördü. Masayı, çekmeceleri ve kasayı karıştırdığını da gören Şahin görüntüleri izlemeye devam ettiğinde hırsızın tezgah bölümüne giderek eline aldığı portakalla meyve sıkacağının başına geçtiğini gördü. Birkaç portakalı sıkacağa yerleştirerek suyunu bardağa sıkan hırsız, içtikten sonra büfeden ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis hırsızın peşinde

Olayın ardından kamera kayıtlarını alan Şahin, Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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Son dakika haberi: Hırsızlık için girdiği iş yerinde 'portakal suyu' sıkan hırsız kamerada

Kaynak: İHA

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