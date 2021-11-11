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Son dakika haberi: Hırsız güvenlik kameralarından kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Hırsız güvenlik kameralarından kaçamadı

Son dakika haberleri: Malatya'da, TCDD'ye ait sinyalizasyon ve haberleşme hattından hırsızlık yapan zanlı, jandarma tarafından 8 saat güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda yakalandı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'da, TCDD'ye ait sinyalizasyon ve haber leşme hattından hırsızlık yapan zanlı, jandarma tarafından 8 saat güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda yakalandı. Zanlı, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesinde TCDD'ye ait sinyalizasyon ve haber leşme hattından malzemeler çalındı. Malatya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar ve 8 saat güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda bir şahıs çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Şahsın evi ve aracında yapılan aramalarda çok sayıda sinyalizasyon ve haber leşme kablosu ele geçirildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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