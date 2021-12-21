Son dakika haberi... HINIS-VARTO KARAYOLUNDA MAHSUR KALANLARA JANDARMA VE KIZILAY YARDIMI

MUŞ'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle karayolunda mahsur kalan sürücülere jandarma ve Kızılay yiyecek ve su dağıttı. Varto ilçesinde gece etkili olan kar yağışı sebebiyle Hınıs'a ulaşımı sağlayan karayolundaki Seferek Geçidi'nde, çok sayıda araç mahsur kaldı. Yoğun kar yağışının geçit vermediği karayolunda mahsur kalan TIR sürücüleri jandarmayı arayarak yardım istedi. Sürücülerin çağrısı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kızılay Varto Şubesi ekipleri, yardım paketleriyle bölgeye gitti. Ekipler, araçlarında bekleyen sürücülere yiyecek ve su ikramında bulundu. Erzurum'un Hınıs ilçesinden Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktığını belirten TIR sürücüsü Şevket Çevik, kar yağışı ve yolun kaygan olması sebebiyle ilerleyemediğini belirterek, jandarma ve Kızılay'ın kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Yolda mahsur kalan sürücülerin yanında her zaman olacaklarını söyleyen Kızılay Varto Şubesi Başkanı Hamza Sezgin Yonat, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleriyle Seferek Geçidi'nde mahsur kalan sürücülere yiyecek ve su dağıttıklarını bildirdi. TIR'ların mahsur kaldığı yolda sürücülerin ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Yonat, Kızılay olarak her zaman yardımcı olacaklarını söyledi. Bu arada karayolları şube şefliği Seferek Geçidi'nde yol açma çalısmasını sürdürüyor. Yolda kalan TIR'ların sürücüleri, yol açma çalışması tamamlanana kadar araçlarla Hınıs ilçesine geri gönderildi.