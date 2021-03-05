Helikopter enkazında teknik inceleme devam ediyor
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Helikopter enkazında teknik inceleme devam ediyor

05.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:46

Helikopter enkazında teknik inceleme devam ediyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen ve içerisindeki askerlerden 11'inin şehit düştüğü helikopterin enkazında teknik incelemeler devam ediyor.

Helikopter enkazında teknik inceleme devam ediyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen ve içerisindeki askerlerden 11'inin şehit düştüğü helikopterin enkazında teknik incelemeler devam ediyor.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmişti.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile yapılan arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmişti. Söz konusu kaza neticesinde helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş, Topçu Kd.Çvş. Nazmi Yılmaz, İsth.Alb.Şentürk Aydınyer, Bkm.Yzb.Salih Sarıoğlu, Bkm.Asb.Kd.Bçvş.Mehmet Demir, Mu.Asb.Kd.Üçvş.Ömer Umulu, Kr.Plt.Yzb.Tayfun Kureş, Kr.Plt.Yzb.Gökhan Uysal, Tekns.Kd.Çvş.Şükrü Karadirek ve P.Uzm.Çvş.Tolga Demirci şehit olurken Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak da yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ederken, şehitlerin naaşları da bugün sabaha karşı ambulanslarla Elazığ'a uğurlanmıştır.

Enkaz bölgesinde çalışmalar devam ediyor

Tatvan'ın Çekmece köyü kırsalındaki Nemrut Dağı eteklerine düşen helikopterin enkazında da çalışmalar devam ediyor. Teknik ekip çalışmalarını sürdürürken, bölgeye giriş çıkışlar ise yasaklandı. Yapılacak incelemenin ardından helikopterin kesin düşüş sebebi belirlenecek.

Helikopter enkazında teknik inceleme devam ediyor
Helikopter enkazında teknik inceleme devam ediyor
Helikopter enkazında teknik inceleme devam ediyor
Helikopter enkazında teknik inceleme devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET SALİH AKKUŞ

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