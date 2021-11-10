Son dakika haberi! HDP'li Kurtulan'ın 'terör örgütü propagandası' davasında 'durma' kararı

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan hakkında 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ile 'suç ve suçluyu övme' suçlarından açılan davada, yargılama yapılması için sanığın dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği belirtilerek 'durma' kararı verildi.

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Fatma Kurtulan katılmazken, avukatı ise salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık avukatına söz verdi. Avukat, mahkemeden 'durma' kararı vermesini talep etti.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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