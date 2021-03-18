Son dakika haberi: Hayvan hırsızlığı şüphelileri adliyede
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Son dakika haberi: Hayvan hırsızlığı şüphelileri adliyede

18.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:07
Son dakika haberi: Hayvan hırsızlığı şüphelileri adliyede

Son dakika habere göre Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekiplerinin Ordu ve Samsun'un ilçelerinde gözaltına aldığı hayvan hırsızlığı ile ilgili 6 şüpheli, Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekiplerinin Ordu ve Samsun'un ilçelerinde gözaltına aldığı hayvan hırsızlığı ile ilgili 6 şüpheli, Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığınca Salıpazarı merkezli başlatılan operasyonda, Çarşamba, Terme, Canik ve Ordu'nun İkizce ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 13 kişiye kaldıkları evde baskın düzenlendi. Şahısların ev ve ahırlarında yapılan aramalarda 1 adet tabanca, çok sayıda hayvanlara ait boş kulak küpesi ve farklı il ve ilçelerden çalındığı öğrenilen büyükbaş hayvanlar ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda jandarma asayiş ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından olayla ilgili şüpheli 6 kişi Çarşamba Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberi: Hayvan hırsızlığı şüphelileri adliyede
Son dakika haberi: Hayvan hırsızlığı şüphelileri adliyede
Son dakika haberi: Hayvan hırsızlığı şüphelileri adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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