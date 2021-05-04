Son dakika haberi | Havran'da 80 yaşındaki adamı ölüm uykuda yakaladı
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Son dakika haberi | Havran'da 80 yaşındaki adamı ölüm uykuda yakaladı

Son dakika haberi | Havran'da 80 yaşındaki adamı ölüm uykuda yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan yangında, 80 yaşındaki yaşlı adam uyurken alevlerin içinde kalarak yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan yangında, 80 yaşındaki yaşlı adam uyurken alevlerin içinde kalarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, yangın Küçükşapçı Mahallesi'nde meydana gece yarısı meydana geldi. Tek katlı evde sigara ya da elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Yaşlı adamı uykuda yakalayan yangında, 80 yaşındaki Ahmet Kara kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Havran Kaymakamı Enver Özderin de yangın yerinde incelemelerde bulunarak aileye taziyede bulundu. Jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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