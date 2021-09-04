Son dakika haberi | Hatay'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 yaya öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 yaya yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 yaya yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde, Yusuf O'nun kullandığı 31 KKP 31 plakalı minibüs, önce Kalender G. idaresindeki 31 ABP 270 plakalı otomobile, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan yayalar Soner, Muzaffer ve Songül Cingöz ile otomobil sürücüsü Kalender G'yi ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Songül Cingöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli