Son dakika haberi! Hatay'da kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Hatay'da kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Hatay'da kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesinde icra edilen devriye esnasında, Suludere mevkisinde bulunan kamu arazisinde Ç.A. ve A.Ö. isimli şahısların kenevir bitkisi yetiştiriciliği yaptığı bilgisi aldı. Söz konusu arazi içerisinde yapılan aramada boyları 10 cm ile 2 metre arasında değişen 347 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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