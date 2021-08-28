Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı
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Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı Kazada 3 kişi yaralandı Karabük'ün Eflani ilçesinde sürücünün hatalı sollaması sonucu otomobil başka bir otomobile çarparak takla attı.

Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı

Kazada 3 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde sürücünün hatalı sollaması sonucu otomobil başka bir otomobile çarparak takla attı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Eflani - Pınarbaşı karayolu Kayalar mevkiinde meydana geldi. Recep D. idaresindeki 34 CLH 396 plakalı Opel marka otomobil seyir halindeyken sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu karşı istikametten gelen Mustafa Turgut idaresindeki 34 JP 873 plakalı Tofaş marka otomobile çarparak takla attı. Kazada Mustafa Turgut, Nail Genç ve Ali Kızılandullah yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar önce Eflani Devlet Hastanesine ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

'Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı'

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde Recep D. idaresindeki otomobilin hatalı sollama yaptığı sırada karşı istikametten gelen başka bir otomobille çarpışıp takla attığı anlar yer alıyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı
Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı
Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı
Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı
Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı
Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı
Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı
Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı
Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı
Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı
Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı
Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı
Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı
Hatalı sollama yapan otomobil karşı şeritteki otomobile böyle çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Yıldırım

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