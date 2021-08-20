Son dakika haberi: Hastaneye bırakılan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Hastaneye bırakılan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Hastaneye bırakılan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: İzmir'de sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobille hastaneye bırakılan 16 yaşındaki kız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

İzmir'de sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobille hastaneye bırakılan 16 yaşındaki kız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kayıplara karışan otomobili belirlemek ve sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay gece saatlerinde Konak ilçesinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden hastane önüne bir genç kız bırakıldı. Çevredekilerin de yardımı ile hastaneye alınan genç kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elif T. (16) olduğu öğrenilen genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uyuşturucu iddiası

Öte yandan Elif T.'nin uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşması sonrası hastane önüne bırakıldığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında E.T'yi hastanenin önüne bırakan sürücü ve otomobilin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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