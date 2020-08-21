Son dakika haberi... Hamile kadına doğum yaptıran polis memuru ödüllendirildi Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da, sancılarının başlaması üzerine otomobille hastaneye götürülmek istenilen Hüsne Aslan'a, uygulama noktasında doğum yaptıran 2 çocuk annesi 20 yıllık polis memuru Demet Çubukçu (42), İl Emniyet Müdürü Doğan İnci tarafından 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirildi.

ADANA'da, sancılarının başlaması üzerine otomobille hastaneye götürülmek istenilen Hüsne Aslan'a, uygulama noktasında doğum yaptıran 2 çocuk annesi 20 yıllık polis memuru Demet Çubukçu (42), İl Emniyet Müdürü Doğan İnci tarafından 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirildi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde, 19 Ağustos günü, doğum sancıları başlayan hamile Hüsne Aslan'ı eşi otomobiliyle hastaneye götürrmek için yola çıktı. Ancak doğum başladı. Cebrail Aslan da otomobilini polis uygulama noktasında durdurarak, görevlilerden yardım istedi. Polis memuru Demet Çubukçu, Hüsne Aslan'ın yanına koşarak, doğumu gerçekleştirdi. Meslektaşları da durumu 112 Acil'e bildirdi. Anne, mutluluktan gözyaşı dökerken gelen sağlık görevlileri, bebeği, kordon bağını keserek, kuvöze koydu.

Anne ile bebeği, ambulansla Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne götürüldü. Aslan ailesi, bebeklerine doğumu yaptıran polis memuru Demet Çubukçu'nun adını verdi.Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen anne Hüsne Aslan, kendisine doğum yaptıran polis memuru Demet Çubukçu ile dün aynı uygulama noktasında buluştu. Polis memuru Çubukçu, isminin verildiği Demet bebeği bir kez daha kucağına almanın sevincini yaşadı. Aslan ailesi, polis memuru Çubukçu'ya ve uygulama noktasındaki ekiplere tatlı ikram etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de anne Hüsne Aslan'a çiçek verdi.BAŞARI BELGESİAdana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Demet Çubukçu'yu ödüllendirdi. İnci, makamında ağırladığı Çubukçu'ya Başarı Belgesi verdi.

Kaynak: DHA