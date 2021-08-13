Hafif ticari aracın çarptığı leylek, öldü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı leylek, telef oldu.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı leylek, telef oldu. Aracın leyleğe çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Malkara ilçe girişi Deveci Mahallesi yolunda hafif ticari araç, yol kenarında gezinen leyleğe çarptı. Sürücü yoluna devam ederken, durumu fark eden diğer sürücüler ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Malkara Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri bölgeye gelerek leyleği barınağa götürdü. Barınak yetkililerince tedaviye alınan leylek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntülerini paylaşan hayvanseverler, durmayıp yoluna devam eden sürücüye tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın