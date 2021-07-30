Son dakika haberi... Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı
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Son dakika haberi... Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı

Son dakika haberi... Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Furkan Eren Akar (15) öldü, yanındaki Muhammed Şerafettin Ucoğlan (16) ise yaralandı.

KONYA'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Furkan Eren Akar (15) öldü, yanındaki Muhammed Şerafettin Ucoğlan (16) ise yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi Kule kavşağında meydana geldi. Özgür K. (27) yönetimindeki 34 YC 8829 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Furkan Eren Akar yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada, başında kask olmayan Furkan Eren Akar ve arkasında oturan Muhammed Şerafettin Ucoğlan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan Eren Akar, kurtarılamadı. Ucoğlan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Özgür K. gözaltına alındı.


Son dakika haberi... Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı
Son dakika haberi... Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı
Son dakika haberi... Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı
Son dakika haberi... Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı
Son dakika haberi... Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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