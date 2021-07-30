Son dakika haberi... Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Furkan Eren Akar (15) öldü, yanındaki Muhammed Şerafettin Ucoğlan (16) ise yaralandı.