Son dakika haberi... Gümüşhane'de 2020'de ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları büyük oranda azaldı

Son dakika haberler... Gümüşhane'de geçen yıl polis bölgesinde meydana gelen kazalarda sadece bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gümüşhane'de geçen yıl polis bölgesinde meydana gelen kazalarda sadece bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Emniyet Kemeri ile Hayata Bağlanın" ve "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projelerinin etkin şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Bu projelerin etkin yürütülmesinin verilere de yansıdığına işaret edilen açıklamada, yıllara göre ölümlü kazalara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazalarına ait veriler incelendiğinde, polis sorumluluk bölgesinde 2018 yılında meydana gelen 6 ölümlü trafik kazasında 10 vatandaşımız kaza yerinde hayatını kaybetmişken, 2019 yılında 3 ölümlü trafik kazasında 3 vatandaşımız, 2020 yılında bir ölümlü trafik kazasında bir vatandaşımız kaza yerinde hayatını kaybetmiştir. 2018-2020 yılları kıyaslandığında trafik kazalarında, kaza yerinde ölüm oranlarında yüzde 90 oranında azalma görülmüştür. Gümüşhane'de meydana gelen yaralanmalı trafik kazaları incelendiğinde ise 2018 yılında 251 trafik kazasında 508 vatandaşımız yaralanmış, 2020 yılında 172 trafik kazasında 334 vatandaşımız yaralanmış, yaralanmalı trafik kazalarında da yüzde 31 oranında azalışın meydana geldiği görülmüştür."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Kamuran Taşbilek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun direktifleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve yapılan eğitim, bilgilendirme ve denetimlerin sonuca yansıdığına işaret etti.

Çalışmalar neticesinde kentte trafik kazalarının büyük oranda azaldığını ifade eden Taşbilek, şunları kaydetti:

"Bu konu ile ilgili tüm kamu ve kuruluşların duyarlı davranışları neticesinde memnuniyet verici verilere ulaşıldı. 2021 yılında trafikte hedefimiz sıfır can kaybıdır. Son üç yıl içerisinde kaza istatistiklerinde olumlu düşüşün devam etmesinden dolayı başta kolluk kuvvetlerine, emeği geçen tüm kurumlara ve sisteme uyum sağlayarak trafik güvenliği konusunda duyarlılığını gösteren Gümüşhaneli hemşehrilerimize teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara