Son dakika haberi: Giresun'da kamyonetin kaldırımda fındık kurutanlara çarptığı kazada ölü sayısı ikiye yükseldi
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Son dakika haberi: Giresun'da kamyonetin kaldırımda fındık kurutanlara çarptığı kazada ölü sayısı ikiye yükseldi

Son dakika haberi: Giresun'da kamyonetin kaldırımda fındık kurutanlara çarptığı kazada ölü sayısı ikiye yükseldi
Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Giresun'un Görele ilçesinde kamyonetin kaldırımda fındık kurutanlara çarptığı kazada ölü sayısı ikiye yükseldi.

Giresun'un Görele ilçesinde kamyonetin kaldırımda fındık kurutanlara çarptığı kazada ölü sayısı ikiye yükseldi.

Karadeniz Sahil Yolu Bozcaali Mahallesi'nde dün, Uğur Gündüz yönetimindeki 53 ABK 128 plakalı kamyonetin kontrolden çıkarak kaldırımda fındık kurutanlara çarptığı kazada ağır yaralanan Metin Arslantürk (50), Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Arslantürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada Mehmet Cin (60) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Metin Arslantürk (50) ve Hümeyra Sevindi (4) yaralanmıştı.

Son dakika haberi: Giresun'da kamyonetin kaldırımda fındık kurutanlara çarptığı kazada ölü sayısı ikiye yükseldi
Son dakika haberi: Giresun'da kamyonetin kaldırımda fındık kurutanlara çarptığı kazada ölü sayısı ikiye yükseldi
Son dakika haberi: Giresun'da kamyonetin kaldırımda fındık kurutanlara çarptığı kazada ölü sayısı ikiye yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz

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Son dakika haberi: Giresun'da kamyonetin kaldırımda fındık kurutanlara çarptığı kazada ölü sayısı ikiye yükseldi - Haberler
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