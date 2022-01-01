23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu
Zonguldak'ta 23 yaşındaki kızlarından haber alamayan aile, ekiplere haber verdi. Eve giden ekipler, genç kızı silahla vurulmuş halde buldu. Apar topar hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor.
Zonguldak'ın Bahçelievler Mahallesi Basın Sitesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, yakınları 23 yaşındaki Aysel İ'den haber alınamayınca ekiplere haber verildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Genç kızın silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç kız ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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