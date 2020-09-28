Bisiklet süren vatandaş bunu görmeyi beklemiyordu! Genç kadını dövüp kayalıklara attılar
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Bisiklet süren vatandaş bunu görmeyi beklemiyordu! Genç kadını dövüp kayalıklara attılar

28.09.2020 09:34 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:02

İstanbul'da Gürpınar sahilinde bisiklet süren bir vatandaş, kayalıklarda hareketsiz yatan bir kadın gördü. Vücudunda darp izleri olduğu öğrenilen kadın, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beylikdüzü Gürpınar sahilinde bir kadının kayalıklarda hareketsiz yattığının ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç kadının dövüldükten sonra kayalıklara atıldığı iddia edildi. Genç kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

BİSİKLET SÜREN VATANDAŞ BULDU

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Gürpınar sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde bisiklet süren bir vatandaş, kayalıklarda bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Olaydan şüphelenen vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının yarı baygın bir şekilde kayalıklarda yattığını tespit etti.

BEDENİNDE MORLUK VE DARP İZLERİ GÖRÜLDÜ

Vücudunda morluklar ve darp izlerine rastlanan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kadını hastaneye kaldırdı. İlk belirlemelere göre, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kadının henüz kim tarafından atıldığı tespit edilemedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Bisiklet süren vatandaş bunu görmeyi beklemiyordu! Genç kadını dövüp kayalıklara attılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (11)
VİCDAN: Bu bekçiler polisler vs gece sahilleri denetlemiyor mu ? Nasıl oluyor da bu olay görülmüyor. Kamera da mı yok ?
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HAKKINDA NE DÜŞÜNÜRSENİZ: hakkında ne düşünürseniz Allah size 1000 katını versin . amin
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BOĞA: sahip çıkmak lazım. hor görmeyin. onu bu hale getiren nedenler vardır.
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500
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