Son dakika haberi! Gelincikler görsel şölen sunuyor
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Son dakika haberi! Gelincikler görsel şölen sunuyor

Anadolu Ajansı / Metin Dere - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bingöl'ün Yedisu ilçesinde gelincikler güzel görüntüler oluşturuyor.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde gelincikler güzel görüntüler oluşturuyor.

İlçe merkezi yakınlarındaki arazilerde yetişen ve adeta bir tablo oluşturan gelincikler, görenlerin ilgisini çekiyor.

Doğanın uyanışını simgeleyen kırmızı gelincikler, görsel şölen sunuyor.

Doğaseverler, çiçeklerin ortaya çıkardığı kartpostallık görüntüleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Son dakika haberi! Gelincikler görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi! Gelincikler görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi! Gelincikler görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi! Gelincikler görsel şölen sunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere

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