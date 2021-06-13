Son dakika haberi! Gelincikler görsel şölen sunuyor
Son dakika gelişmesine göre Bingöl'ün Yedisu ilçesinde gelincikler güzel görüntüler oluşturuyor.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde gelincikler güzel görüntüler oluşturuyor.
İlçe merkezi yakınlarındaki arazilerde yetişen ve adeta bir tablo oluşturan gelincikler, görenlerin ilgisini çekiyor.
Doğanın uyanışını simgeleyen kırmızı gelincikler, görsel şölen sunuyor.
Doğaseverler, çiçeklerin ortaya çıkardığı kartpostallık görüntüleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere