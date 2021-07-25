Son dakika haber | Geleneksel 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
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Son dakika haber | Geleneksel 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Geleneksel 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti Samsun'un Çarşamba ilçesinde pandemi nedeniyle 2 yıldır ertelenen Geleneksel Rahvan At Yarışları, Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında yapıldı.

Geleneksel 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde pandemi nedeniyle 2 yıldır ertelenen Geleneksel Rahvan At Yarışları, Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında yapıldı. Heyecanlı anlara sahne olan yarışlarda jokeyler en iyi olmak için yarıştı.

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları pandemi tedbirleri kapsamında 2 yıldır gerçekleştiremiyordu. Vaka sayıların azalması ve aşılamanın etkisiyle yeni normalleşmeyle birlikte yapılan Geleneksel Rahvan At Yarışları nefes kesti. Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında düzenlenen faaliyetler ilk olarak 24 Temmuz tarihinde açık hava çocuk etkinlikleriyle başladı. Etkinlikler kapsamında yapılan oyunlarla çocuklar doyasıya eğlendi. Şenliğin ikinci günü gerçekleştirilen Geleneksel Rahvan At Yarışları saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından şehitlerin ruhuna bağışlanmak üzere Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Pandemi şartları biraz ağırlaştığı için şenliklerimizi geçen senelerde yapamamıştık. Akabinde biraz gevşeme yaşanınca insanlarımız da maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edince yapalım istedik. Rahvan At Yarışları özellikle Karadeniz Bölgesi için önemli bir hale geldi. Hemşerilerimizden çok büyük oranda bir katılım var. Akşam vakti ise Yeşilırmak şenlikleri kapsamında konserlerimiz olacaktı fakat Suriye'den hepimizi yasa boğan 2 şehit haberi geldi. Vezirköprü ile Ordu Akkuş'ta 2 şehidimiz var. Dolayısıyla tüm ülke yasa boğuldu. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Şehitlerimiz dolayısıyla konserimizi iptal ettik" dedi.

Yarışlar ise heyecanlı anlara sahne oldu. 2'li tay kategorisinde Şerafettin Boz, 3'lü tay kategorisinde Sabri Akbaş, 4'lü tay kategorisinde İlyas Sağlam, 5'li taze kategorisinde Fatih Haki, deste kategorisinde Mustafa Şanlıtürk, küçük orta kategorisinde Egemen İleri, büyük orta kategorisinde ise Ömer Faruk İlhan birinci oldu.

Son dakika haber | Geleneksel 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Son dakika haber | Geleneksel 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Son dakika haber | Geleneksel 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Son dakika haber | Geleneksel 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Son dakika haber | Geleneksel 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Son dakika haber | Geleneksel 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Son dakika haber | Geleneksel 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Son dakika haber | Geleneksel 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Son dakika haber | Geleneksel 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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