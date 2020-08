Son dakika haberi! Gecekondu yangınında ölen bıldırcınlarına ağlarken, yenileri hediye edildi Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da, yaşadığı gecekondusu çıkan yangında kullanılamaz hale gelen ancak bundan çok 3 bıldırcının telef olmasına üzülen Orhan Doğan'a (38) Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu sürpriz yaptı.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3581. Sokak'ta, Orhan Doğan'ın yalnız yaşadığı gecekondusunda pazartesi günü yangın çıktı. Gecekondusu kullanılamaz hale gelen Doğan, içeride telef olan 3 bıldırcını için üzülüp, ağladı. Doğan'ın "Evin yanması umurumda değil, bıldırcınlarım yandı. Onlar benim dostumdu. Onlar benim arkadaşımdı. Şimdi hepsi bulut oldu" diyerek, gözyaşı dökmesi basında yer aldı.

Orhan Doğan'ın gözyaşlarını televizyonda gören Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, 10 bıldırcın hediye etmek için 'geçmiş olsun' ziyaretine gitti. Bıldırcınları teslim eden Başkan Karabayoğlu, "Arkadaşımızın hayvanlarına olan bağlılığı bizleri çok etkiledi. Yanan bıldırcınları için gözyaşı dökmesi ve kurtarmak için gösterdiği çabalardan çok etkilendik. Tabi ki her türlü yardımı yapmaya hazırız ama ilk etapta en azından kaybettiği bıldırcınlarının yerine 10 adet bıldırcın getirdik. Onun gönlünü almaya çalıştık ve bıldırcınları teslim ettik. Daha sonra gereken diğer yardımlarımızı da inşallah kendisine ulaştıracağız" dedi.Yanan evinin önünde bıldırcınları sevinçle teslim alan Orhan Doğan ise "Yanan evimi söndürmek için çok mücadele ettim, bacaklarım yandı. Ne bıldırcınlarımı kurtarabildim ne de elektronik cihazlarımı, tüm eşyalarım yandı. Bıldırcınlarım kapının yanındaydı. 3 tane bıldırcınım vardı, evimle birlikte onlar da yandı. Her gün yumurtluyorlardı. Çok da güzel ötüyorlardı. Onlar benim arkadaşlarımdı. Evime kimse girmezdi ancak gerçek dostlarım olan hayvanlarım girerdi. Hayvandan zarar gelmez ama insandan zarar gelir. Bıldırcınlarım arkadaşlarım canım ciğerimdi. Onlar benim bir yıldır can dostum olmuştu. Veteriner hekimlerinden Allah razı olsun. Burası yeniden düzene girerse kafes alırım, tavuk ve köpeğimle birlikte yaşarlar. Bunlar henüz 6 aylık, yumurtlamaları için zaman gerekir" diye konuştu.

Borç para bulup, bıldırcınlara kafes alacağını, oturabilmek için konteyner almayı düşündüğünü söyleyen Orhan Doğan, geçici süreyle bıldırcınlara annesinin evinde bakacağını söyledi.

Kaynak: DHA