Son dakika haberi! Gece teknede arkadaşlarıyla eğlendi, sabah denizde ölü bulundu
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Son dakika haberi! Gece teknede arkadaşlarıyla eğlendi, sabah denizde ölü bulundu

24.10.2020 14:53 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:57
Son dakika haberi! Gece teknede arkadaşlarıyla eğlendi, sabah denizde ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Kemer ilçesinde iskeleye bağlı teknede arkadaşlarıyla eğlenen Kubilay Akkaya (22), sabah denizde ölü bulundu.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde iskeleye bağlı teknede arkadaşlarıyla eğlenen Kubilay Akkaya (22), sabah denizde ölü bulundu.

Kemer'de bir otelde su sporları bölümünde çalışan Kubilay Akkaya, gece T.A., Ç.Ç. ve M.D. isimli arkadaşlarıyla otelin sahilinde iskeleye bağlı 'Caroline 1' isimli teknede eğlenmeye başladı. İddiaya göre, alkolün etkisiyle bir süre sonra uykuya dalan gruptan Kubilay Akkaya, saat 06.30 sıralarında denize düştü. Arkadaşlarının sudan çıkardığı Kubilay Akkaya'ya yakındaki bir otelden çağırılan sağlık çalışanı ilk müdahaleyi yaptı ancak ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kubilay Akkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Kubilay Akkaya'nın cenazesi otopsi için ambulansla önce Kemer Devlet Hastanesi'ne oradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Son dakika haberi! Gece teknede arkadaşlarıyla eğlendi, sabah denizde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN

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