Gaziosmanpaşa'da pastaneden hırsızlık kamerada
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Gaziosmanpaşa'da pastaneden hırsızlık kamerada

27.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:50
Gaziosmanpaşa'da pastaneden hırsızlık kamerada

GAZİOSMANPAŞA'da kimliği belirsiz bir kişi, tornavida ile kapısını açtığı pastaneye girerek kasada bulunan yaklaşık 4 bin lira ve sadaka kutusunu çaldı.

GAZİOSMANPAŞA'da kimliği belirsiz bir kişi, tornavida ile kapısını açtığı pastaneye girerek kasada bulunan yaklaşık 4 bin lira ve sadaka kutusunu çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen Çarşamba saat 04.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan pastanenin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, bir süre çevreyi gözetledi. Etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilen şüpheli, tornavida ile iş yerinin kapısını zorlayarak açtı. İçeri giren şüpheli kasaya doğru yöneldi. Kasada bulunan bozuk paraları ve poşet içerisinde saklanan paraları alan şüpheli, daha sonra iş yerindeki sadaka kutusunu fark etti. Şüpheli, yaklaşık 4 bin lira para ve sadaka kutusunu da çalarak, iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık olayı iş yeri sahibi Özcan Deniz'in güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle ortaya çıktı. Deniz, durumu polise bildirdi. 

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen cerrahi maskeli kişinin, bir süre etrafı gözetledikten sonra yanında bulunan tornavida ile iş yerinin kapısını açtığı ve daha sonra içeri girerek, kasaya yöneldiği görülüyor. Üç kasada bulunan tüm bozuk paraları ve ufak bir poşet içerinde bulunan paraları alan şüpheli, iş yerinden çıkacağı sırada sadaka kutusunu fark ediyor. Sadaka kutusunda para olup olmadığını anlamak için sallayan şüpheli, sadaka kutusunu da çalarak olay yerinden uzaklaşıyor.

 


- İstanbul
Gaziosmanpaşa'da pastaneden hırsızlık kamerada
Gaziosmanpaşa'da pastaneden hırsızlık kamerada
Gaziosmanpaşa'da pastaneden hırsızlık kamerada
Gaziosmanpaşa'da pastaneden hırsızlık kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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