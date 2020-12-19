GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi
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GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi

19.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:14

Gaziantep'te bir özel hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Ali Saffet Kanpolat'ın cenazesi, Nizip ilçesinde toprağa verildi.

Gaziantep'te bir özel hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Ali Saffet Kanpolat'ın cenazesi, Nizip ilçesinde toprağa verildi.

64 yaşındaki Kanpolat'ın naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Nizip ilçesine bağlı Sekili Mahallesi'ne getirilen Kanpolat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile kabristanına defin edildi.

Cenazeye, Kanpolat'ın yakınları, Kaymakam Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan katıldı.

SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirmişti.

GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi
GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi
GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi
GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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