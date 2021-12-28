Son Dakika | Gaziantep'te meydana gelen 21 trafik kazası kamerada

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te meydana gelen 21 trafik kazası kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 21 trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında son bir hafta içerisinde meydana gelen ve kent güvenlik yönetim sistemi ile plaka tanıma sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri yayınladı. Yayınlanan görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücüler ile yayaların karıştığı kazalar kameralara yansıdı. Meydana gelen kazalar sonucu, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha görülürken, kazalarda herhangi bir can kaybının olmaması ise yürekleri ferahlattı.

Emniyet 21 ayrı kaza görüntüsü yayınladı

Emniyet, kent merkezindeki Karacaahmet Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Kamil Ocak Caddesi, Kiremit Caddesi, Seferpaşa Mahallesi, Şahinler Vadisi Girişi, Osmangazi Mahallesi, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Ünaldı PTT Kavşağı, Göllüce Mahallesi, Gatem Kavşağı, Çimento Kavşağı, Yeditepe Mahallesi, Binevler Mahallesi, Narlıtepe Mahallesi, Düztepe Mahallesi, Hacıbaba Mahallesi, Rasaf Yolu Kavşağı, Cumhuriyet Mahallesi ve Karataş Mahallesi'nde meydana gelen 21 ayrı kazanın görüntüsünü paylaştı.