Son dakika haberi: Fransa'da patlama: 3 yaralı
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Son dakika haberi: Fransa'da patlama: 3 yaralı

06.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:07
Son dakika haberi: Fransa'da patlama: 3 yaralı

Son dakika haber... Fransa'nın Bordeaux şehrindeki Chartrons bölgesinde patlama meydana geldi.

Fransa'nın Bordeaux şehrindeki Chartrons bölgesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın nedeninin gaz sıkışması olduğu ifade edilirken, meydana gelen patlamada, üç binanın yıkıldığı, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fransa'nın Bordeaux şehrindeki Chartrons bölgesinde sabah saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın 68 rue Borie caddesindeki bir garajda meydana geldiği İlk belirlemelere göre patlamanın nedeninin gaz sıkışması olduğu ifade edildi. Bordeaux İtfaiye teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, olaya ilişkin ilk bulguların gaz sıkışmasına işaret ettiği ve patlamanın etkisiyle 3 binanın yıkıldığı, bir çok mağazanın da zarar gördüğü ifade edildi.  

3 YARALI, 2 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Bordeaux İtfaiye teşkilatı, bölgede önlem nedeniyle gaz akışının kesildiğini kaydederek, " 50 kişilik itfaiye ekibimiz ile müdahalede bulunuyoruz. 3 yaralımız var. İki kişi enkaz altında arama çalışmaları yürütülüyor. Bazı yerleşim yerlerinde de tahliye sürüyor" ifadelerine yer verildi. 


Son dakika haberi: Fransa'da patlama: 3 yaralı
Son dakika haberi: Fransa'da patlama: 3 yaralı
Son dakika haberi: Fransa'da patlama: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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