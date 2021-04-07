Son dakika haberi | Foseptiğe düşen yavru köpek kurtarıldı, annesi bir an bölgeden ayrılmadı
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Son dakika haberi | Foseptiğe düşen yavru köpek kurtarıldı, annesi bir an bölgeden ayrılmadı

Demirören Haber Ajansı / Serkan ÖZDEMİR - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Foseptiğe düşen yavru köpek kurtarıldı, annesi bir an bölgeden ayrılmadı

Son dakika haber... MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, foseptiğe düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, foseptiğe düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çalışmalar sırasında anne köpek bölgeden ayrılmadı.

Efendi Mahallesi'nde metruk evin bahçesindeki foseptikten köpek sesi geldiğini fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese gelen itfaiye, el feneriyle köpek yavrusunun yerini tespit etti. Merdivenle yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura giren itfaiye eri, yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Çalışmalar sırasında bölgeden ayrılmayan anne köpek, koşarak yavrusunun yanına geldi.

Ekipler, kurtarma çalışmasının ardından çukurun üzerini kapattı.

Son dakika haberi | Foseptiğe düşen yavru köpek kurtarıldı, annesi bir an bölgeden ayrılmadı
Son dakika haberi | Foseptiğe düşen yavru köpek kurtarıldı, annesi bir an bölgeden ayrılmadı
Son dakika haberi | Foseptiğe düşen yavru köpek kurtarıldı, annesi bir an bölgeden ayrılmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan ÖZDEMİR

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