Son dakika haberi | Florya yavruları itfaiyecilerin maskotu oldu
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Son dakika haberi | Florya yavruları itfaiyecilerin maskotu oldu

Son dakika haberi | Florya yavruları itfaiyecilerin maskotu oldu
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Düzce'de itfaiye ekipleri, ağaçtaki yuvalarından düştüğü değerlendirilen 2 florya kuşu yavrusuna sahip çıktı.

Düzce'de itfaiye ekipleri, ağaçtaki yuvalarından düştüğü değerlendirilen 2 florya kuşu yavrusuna sahip çıktı.

Bir hafta önce parkta oynayan çocuklar, yavruları fark ederek Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye giden ekipler, 2 florya kuşu yavrusunu alarak Küçüksu mevkisindeki itfaiye binasına getirdi.

Kuşlara ekipler tarafından itfaiye içerisinde tahta sandık kullanılarak yuva yapıldı. Özenle yapılan yuvada kalan kuşlar, itfaiyecilerin maskotu haline geldi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, AA muhabirine, yavruların beslenmesine yardımcı olduklarını belirterek, "Buraya geldiklerinde ufaklardı, şimdi biraz daha büyüdüler. Yaşamaları için doğal ortamları olmaları gerekli. Biz de kuşlarımıza doğal ortamını aratmayacak şekilde sistem yaptık." diye konuştu.

Kahraman, talep olması durumunda kuşları sahiplendirebileceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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