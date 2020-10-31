Son dakika haber... Bakan Selçuk: İzmir'de eğitime 1 hafta ara verme kararı aldık
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Bakan Selçuk: İzmir'de eğitime 1 hafta ara verme kararı aldık

31.10.2020 12:06 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:14
Son dakika haber... Bakan Selçuk: İzmir'de eğitime 1 hafta ara verme kararı aldık

Son dakika haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını duyurdu. Seçluk, "Yaraları hep birlikte saracağız. İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika! Depremin vurduğu İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi
Son Dakika! Depremin vurduğu İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi
Bakan Selçuk: İzmir'de okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor
Bakan Selçuk: İzmir'de okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor
Son dakika haber | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'doğum yardımı' açıklaması Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "doğum yardımı" açıklaması Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Halil Sezai Demet Özdemir Birkan Sokullu
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Metin Oktay Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Bakan Selçuk: İzmir'de eğitime 1 hafta ara verme kararı aldık - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 12:20:06. #1.14#
title