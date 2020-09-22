Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı hakkında soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın yakınları hastane çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanları kendilerini sedyelerle korumaya çalıştığı görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı hakkında soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı