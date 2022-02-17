Son dakika haberi... Fırında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi... Fırında çıkan yangın söndürüldü

AA, Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Adana'da fırında çıkan yangın söndürüldü.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da fırında çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde unlu mamuller üreten iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, iş yerinin kepengini açarak yangına müdahale edip söndürdü.

Yangın nedeniyle fırında hasar oluştu.

Son dakika haberi... Fırında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Fırında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Fırında çıkan yangın söndürüldü

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Yangın, Adana, Güncel, Haberler

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