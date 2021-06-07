Son dakika haberi: Filistin Başbakanı Iştiyye, Katar'da Emir Temim ile Filistin meselesini görüştü

Son dakika gündem haberi... Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Gazze'nin yeniden imarı ve Mescid-i Aksa'nın korunması konularını ele aldı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Gazze'nin yeniden imarı ve Mescid-i Aksa'nın korunması konularını ele aldı.

Filistin meselesini görüşmek üzere çıktığı bölge turu kapsamında Kuveyt ve Umman'ın ardından Katar'a gelen Iştiyye, Emir Temim ile Doha'daki Kraliyet Divanında bir araya geldi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, ikilinin görüşmesinde, Mescid-i Aksa ile kutsal mekanların korunması ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Gazze'nin yeniden imarı için yürütülen uluslararası ve Arap ülkeleri düzeyindeki çalışmalar ile Katar-Filistin arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusu masaya yatırıldı.

Katar Emiri Temim görüşmede, ülkesinin, Filistin halkının meşru haklarını kazanması konusundaki tavrından ödün vermediğini belirtti.

Filistin Başbakanı Iştiyye ise Gazze'nin imarı başta olmak üzere Filistin'e yaptıkları yardımlardan ötürü Katar Emirine teşekkür etti.

Katar Emiri 25 Mayıs'ta Gazze'ye yeniden imar çalışmaları için yarım milyar dolar tahsis edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez