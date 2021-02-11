Son dakika haberi! Filipinler hükümeti, Bangsamoro'daki silahsızlandırmaya destek için özel birim kurdu

Son dakika habere göre KUALA Filipinler hükümeti, Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki (BARMM) Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçılarının silah bırakma sürecini hızlandırmak için özel birim kurdu.

KUALA Filipinler hükümeti, Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki (BARMM) Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçılarının silah bırakma sürecini hızlandırmak için özel birim kurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Devlet Başkanlığı Barış Süreci Danışmanı Carlito G. Galvez, Ulusal Af Komisyonu adı verilen özel birimin, daha fazla MİKC üyesini silah bırakmaya teşvik etmek ve sivil yaşama döndürmek için çalışacağını belirtti.

Galvez, Ulusal Af Komisyonunun Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ın emriyle kurulduğunun altını çizerek "Silahsızlandırma sürecine destek için hükümet kademesinde özel birim kurulması, Duterte yönetiminin ülkede kalıcı barış için gösterdiği kararlılığın delilidir." ifadesini kullandı.

Filipinler hükümetinin, Mindanao'da on yıllar süren çatışmaların kökenine inerek sorunu çözmeye çalıştığını belirten Galvez, "Bu sayede eski savaşçılara yeni bir başlangıç yapma fırsatı verilecektir." açıklamasında bulundu.

7 üyeden oluşacak Ulusal Af Komisyonunda Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından üst düzey yetkililer görev yapacak.

40 bin kişinin silahsızlandırılması hedefleniyor

BARMM Başbakanı Hacı Murat İbrahim, AA'ya verdiği röportajda şimdiye kadar 13 bin 500 MİKC üyesinin silah bıraktığını ve hedeflerinin 40 bin üyeye silah bıraktırmak olduğunu söylemişti.

İbrahim ayrıca, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü Ebu Seyyaf'tan bazı militanların da bu sürece dahil olmak istediğini belirtmişti.

Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi

Ülkenin güneyindeki Müslüman Mindanao bölgesinde 21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı. İbrahim'in geçiş sürecinin tamamlanacağı Haziran 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız