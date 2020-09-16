Son dakika haberi | Filipinler'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 görevli yaşamını yitirdi Gelen son dakika haberlerine göre Filipinler Hava Kuvvetlerine ait helikopterin ülkenin güney Basilian Adası'nda düşmesi sonucu araçta bulunan 4 görevli hayatını kaybetti.

Filipinler Hava Kuvvetlerine ait helikopterin ülkenin güney Basilian Adası'nda düşmesi sonucu araçta bulunan 4 görevli hayatını kaybetti.

Filipinler'de ordu, güney adalarında meydana gelen intihar saldırısında yaralanan askerleri taşımak için Güney Zamboanga kentinden Sulu eyaletine gitmekte olan, Hava Kuvvetleri ait Sikorsky S-76A model helikopterin Basilan Adası'nda düştüğünü duyurdu.

Yağışlı havada meydana gelen kazada helikopterdeki iki pilot ve diğer iki görevli yaşamını yitirdi.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Aristides Galang, askeri helikopterin Ebu Seyyaf'ın sorumlu tutulduğu 24 Ağustos saldırısında yaralanan askerleri Jolo kasabasından nakletmek için havalandığını belirtti.

Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletine bağlı Jolo'da geçen ay bir saat arayla düzenlenen bombalı saldırılarda, aralarında askerlerin de bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 75 kişi ise yaralanmıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA