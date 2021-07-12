Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi Terör örgütü FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, sağlık muayanesi için Ankara' da bulunan Gazi Mustafa Kemal Adli Muayene Polikliniğe getirildi.

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi

ANKARA - Terör örgütü FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, sağlık muayanesi için Ankara' da bulunan Gazi Mustafa Kemal Adli Muayene Polikliniğe getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, Gazi Mustafa Kemal Adli Muayene Polikliniğe getirildi. Zanlının buradaki işlemlerinin ardından Adliye' ye sevk edilmesi bekleniyor.

Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti
Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Sertab Erener Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 17:16:01. #1.15#

title