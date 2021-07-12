Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
Son dakika haber: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi Terör örgütü FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, sağlık muayanesi için Ankara' da bulunan Gazi Mustafa Kemal Adli Muayene Polikliniğe getirildi.
FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi
ANKARA - Terör örgütü FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, sağlık muayanesi için Ankara' da bulunan Gazi Mustafa Kemal Adli Muayene Polikliniğe getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, Gazi Mustafa Kemal Adli Muayene Polikliniğe getirildi. Zanlının buradaki işlemlerinin ardından Adliye' ye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner