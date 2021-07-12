Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi

Son dakika haber: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adli muayene için hastaneye getirildi Terör örgütü FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, sağlık muayanesi için Ankara' da bulunan Gazi Mustafa Kemal Adli Muayene Polikliniğe getirildi.