FATMA GİRİK'İN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İSTANBUL'da hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu.

Girik için yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak.Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri